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В мире

Власти Египта заблокировали 21 сайт, в том числе телеканала «Аль-Джазира» 25.05.2017 06:00

Власти Египта закрыли доступ к 21 информационному сайту, в том числе сайту популярного катарского спутникового телеканала "Аль-Джазира", сообщил источник в спецслужбах египетскому изданию "Аль-Яум ас-Сабиа".

"В Египте был заблокирован 21 интернет-сайт по причине контента, поддерживающего терроризм и экстремизм, намеренную публикацию заведомо ложной информации", — сообщил источник. Он отметил, что все эти меры были приняты в четком соответствии с законом.

В среду вечером сайт телеканала "Аль-Джазира" уже не был доступен на территории Египта.

Примечательно, что бюро "Аль-Джазиры" в Каире было закрыто еще в 2013 году. Также было прекращено вещание телеканала из Египта. Однако телеканал продолжает трансляцию в Египте через спутники и интернет.

Руководство Египта считает, что "Аль-Джазира" предвзято освещает события в стране. Египетские спецслужбы неоднократно проводили облавы и аресты журналистов в офисе филиала телеканала.

"Аль-Джазира" со времен правления Хосни Мубарака оказывала информационную поддержку египетским исламистам, в частности, "Братьям-мусульманам", предоставляя эфир, когда на государственные телеканалы доступ им был закрыт.

Считается, что катарский телеканал оказывал информационное сопровождение восстанию в Египте в 2011 году, которое в итоге привело к отставке Хосни Мубарака и приходу к власти исламистов в лице "Братьев-мусульман".

Ранее сообщалось, что власти ОАЭ также заблокировали сайты телеканала "Аль-Джазира" и других катарских СМИ.

РИА Новости

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