Новый президент Эквадора Ленин Морено, вступивший в должность в среду, сразу объявил о начале режима жесткой экономии бюджетных средств.

"Как я предложил в ходе кампании, я подпишу указ об экономии в рамках правительства, все расходы, все инвестиции будут проходить через объективный фильтр гражданских надобностей", — заявил Морено в эфире местного телевидения после своей инаугурации.

В рамках экономии Морено уже объявил о сокращении числа министерств в своем правительств: вместо 28 их число будет уменьшено до 23 за счет сокращения так называемых министерств-координаторов. При этом число секретариатов увеличивается с восьми до 12.

Также Морено сообщил, что его страна не откажется от американского доллара как единственного законного платежного средства. Доллар стал валютой Эквадора еще в 2000 году. "Мы останемся с долларом, и не будет никакой параллельной валюты", – сказал он.

Морено был соратником бывшего главы государства Рафаэля Корреа, занимая пост вице-президента с 2007 по 2013 годы. Работать на этом посту 64-летнему Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления. Он стал первым в истории человеком с ограниченными возможностями, ставшим во главе Эквадора.

РИА Новости