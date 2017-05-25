Сенат США утвердил в среду Джона Салливана на должность первого заместителя государственного секретаря, свидетельствуют результаты голосования.

За кандидатуру Салливана, ветерана администрации Джорджа Буша-младшего, проголосовали 94 сенатора, против были шесть.

Ранее в госдепартаменте было две подобных должности — первый заместитель госсекретаря без уточнения круга полномочий, а также первый заместитель по управлению и ресурсам. Салливан будет совмещать обе эти должности "без дополнительной компенсации", сообщил ранее Белый дом.

Салливан до настоящего времени работал партнером вашингтонского офиса консалтинговой фирмы Mayer Brown LLP. В прошлом он занимал высокие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли.

В частности, в 2008-2009 годах он был первым замминистра торговли, в 2005-2007 главным юрисконсультом министерства торговли, до этого работал юрисконсультом в министерстве обороны и советником генпрокурора — главы министерства юстиции США. Салливан также работал в Верховном суде США.

РИА Новости