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В мире

Президент Бразилии привлек войска для борьбы с беспорядками 25.05.2017 04:19

Президент Бразилии Мишел Темер распорядился привлечь армию для борьбы с беспорядками в столице страны и защиты правительственных зданий.

В Бразилиа в среду проходят массовые акции противников Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимают участие более 150 тысяч человек. СМИ сообщали о поджоге министерств сельского хозяйства и финансов.

"Это была манифестация, предполагавшаяся как мирная, но она переросла в насилие, вандализм, агрессию против государственного имущества и в угрозы людям, господин президент распорядился… о скором прибытии войск, чтобы здания министерств были сохранены невредимыми", — приводит портал Globo заявление министра обороны Рауля Жунгманна.

Сейчас в районе беспорядков уже начали развертываться военные подразделения для защиты правительственных зданий. Военная полиция, в том числе конная, вступила в противостояние с манифестантами, используя слезоточивый газ. Организаторы протестов обвиняют полицию в применении огнестрельного оружия и сообщают об одном раненом.

РИА Новости

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