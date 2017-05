Полиция Великобритании не будет делиться с американскими коллегами данными о ходе расследования террористического акта на стадионе «Манчестер Арена».

Как сообщил в четверг, 25 мая, телеканал Sky News, британское правительство «в ярости» от того, что информация о личности террориста просочилась в американские СМИ еще до того, как она была обнародована полицией Великобритании.

В британских правоохранительных органах уверены, что конфиденциальные данные передали журналистам американские коллеги, передает Deutsche Welle.

Издание The Guardian сообщает, что британский премьер-министр Тереза Мэй намерена обсудить этот инцидент с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая. Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд выразила недовольство утечкой внутренней информации о личности террориста и опубликованием этих данных в The New York Times.

«В разговоре с нашими друзьями я совершенно четко заявила, что подобное не должно повториться, - заявила Радд. - Британская полиция ясно дала понять, что в интересах следствия она самостоятельно хочет контролировать потоки информации».

24 мая фотографии улик с места теракта, а также вещей, предположительно принадлежавших террористу, появились в The New York Times. На следующий день после теракта CBS назвали имя вероятного исполнителя взрыва. Шеф британской полиции обвинил американских коллег в подрыве доверия и заявил, что публикация улик нанесла серьезный ущерб расследованию теракта.

Террористический акт на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая во время концерта поп-певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, более 60 получили ранения.

По версии следствия, теракт осуществил 22-летний гражданин Великобритании Салман Абеди. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. По делу о теракте арестованы несколько человек, в том числе двое братьев предполагаемого преступника и его отец.

