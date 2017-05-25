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В мире

США «потеряли» в Ираке оружие на миллиард долларов 25.05.2017 03:48

Международная неправительственная организация Amnesty International сообщила, что американские военные не знают, где находится часть вооружений, доставленных в Ирак и Кувейт. Общая стоимость "пропавшего" оружия оценивается в миллиард долларов.

Правозащитники ссылаются на рассекреченные Вашингтоном результаты аудита от сентября 2016 года. Согласно документам, Пентагон "не имеет точных и свежих данных о числе единиц и местоположении" большого количества оборудования, которое должно было поступить на вооружение иракской армии, а также курдских отрядов пешмерга.

В частности, не установлено, где в данный момент находятся десятки тысяч штурмовых винтовок общей стоимостью примерно 28 миллионов долларов, сотни минометных снарядов и армейских внедорожников Humvee.

"Это особенно печальная информация, если принять во внимание сообщения о том, что американское оружие уже давно попадает в руки воюющих в Ираке вооруженных группировок, в том числе группировки, именующей себя "Исламское государство Ирака и Леванта", — заявил специалист организации в области контроля над вооружениями Патрик Уилкен.

Военная кампания США в Ираке продолжалась с марта 2003 года по декабрь 2011 года.

РИА Новости

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