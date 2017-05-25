Три человека получили ранения в результате нападения молодого человека, вооруженного ножом, недалеко от школы на Манхэттене в Нью-Йорке, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел около 13.40 по местному времени. Пострадавшие были доставлены в больницу, по данным телеканала, их жизни ничего не угрожает.

Нападавший скрылся с места происшествия, его ищет полиция.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, 16-летний подросток ранил своих сверстников ножом в ходе драки. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

РИА Новости