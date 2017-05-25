Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался категорически против участия НАТО в боевых действия против террористической группировки ИГИЛ.
«Боевые действия не являются задачей НАТО. Это оборонительный союз», - заявил Габриэль в четверг, 25 мая, в интервью немецкому агентству dpa, передает Deutsche Welle.
Вместе с тем министр поддержал участие альянса в международной коалиции против ИГИЛ, возглавляемой США. Он указал, что все 28 государств, входящих в организацию, уже являются участниками коалиции.
На встрече НАТО в Брюсселе в четверг должно быть формально закреплено и участие в ней Североатлантического альянса.
Президент США Дональд Трамп настаивает на повышении активности НАТО в борьбе с террором. Однако, по мнению Габриэля, альянс не должен находиться на переднем фронте этой борьбы, пишет DW.
«Никто не имеет ничего против инструкторских миссий, которые мы проводили и до этого. Однако вовлечение НАТО в боевые действия мы считаем абсолютно неверным сигналом», - заявил он.
По мнению министра, это может создать представление, что Запад воюет с частью исламского мира.
Как отмечает DW, НАТО неоднократно принимала участие в боевых операциях за пределами зоны ответственности блока: в Сербии, Афганистане и Ливии. В Ираке и Сирии страны альянса оказывают США поддержку в борьбе с ИГИЛ в области логистики, разведки, подготовки местных вооруженных формирований, непосредственно участвующих в боевых действиях.
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