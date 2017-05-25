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В мире

Все министерства в Бразилии эвакуируют после поджога минсельхоза 25.05.2017 02:12

Бразильские власти объявили в среду о срочной эвакуации всех сотрудников министерств в столице Бразилиа после поджога манифестантами здания министерства сельского хозяйства, сообщает портал Veja.

В столице проходят массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимают участие более 150 тысяч человек.

На опубликованных порталом Brasil de Fato фотографиях видны столбы черного дыма над зданием министерства сельского хозяйства. О возможных жертвах пока официальной информации нет, однако организаторы марша протеста сообщили, что один из участников получил огнестрельное ранение.

В районе беспорядков сейчас развертываются военные подразделения.

РИА Новости

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