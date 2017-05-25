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В мире

В Манчестере арестовали шестого подозреваемого в подготовке теракта 25.05.2017 01:41

Женщина арестована в среду в Манчестере по подозрению в причастности к теракту, сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

Это шестой по счету арест в связи с терактом, до этого было арестовано пять подозреваемых. Сообщается, что арест был произведён в ходе спецоперации в районе Блекли на севере Манчестера. Другие подробности не приводятся.

Ранее в среду городская полиция заявила, что "трое мужчин задержаны на юге Манчестера в связи с продолжающимся расследованием страшного теракта, произошедшего в понедельник вечером на "Манчестер Арене".

Затем стало известно о задержании в Манчестере старшего брата предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди — Исмаила Абеди. Наконец, агентство Рейтер со ссылкой на ливийскую службу по борьбе с терроризмом передало, что во вторник вечером в Триполи по подозрению в связях с "Исламским государством Ирака и Леванта" был задержан младший брат Хашим Абеди.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.

РИА Новости

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