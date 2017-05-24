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В мире

Генпрокурор Венесуэлы назвала данные о погибших в ходе протестов 24.05.2017 23:59

Число погибших в ходе акций протеста в Венесуэле достигло 55 человек, а раненых — 1 тысячи, сообщила в среду генеральный прокурор страны Луиса Ортега Диас.

По словам Ортеги Диас, в настоящий момент ее ведомство расследует почти 1,5 тысячи дел, связанных с насильственными действиями в ходе протестных акций, обвинения выдвинуты против 19 сотрудников правоохранительных органов, в отношении 18 выписаны ордера на задержание.

Также она сообщила, что за время уличных беспорядков были разграблены и сожжены почти 350 торговых точек, уточняет портал Noticias 24.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

РИА Новости

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