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В мире

Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире 24.05.2017 21:32

К концу мая 2017 года общий объем мирового рынка недвижимости в денежном выражении вырос до 228 трлн долларов.

Для сравнения: в начале прошлого года этот показатель находился на уровне 217 трлн долларов.

Почти три четверти общей стоимости недвижимости в мире приходится на жилье. Суммарно это составляет около 168,5 трлн долларов, при этом совокупная стоимость коммерческой недвижимости росла быстрее (+7%), чем цена жилой (+5%).

Интересно, что в мире примерно 2,05 миллиарда домохозяйств, а значит, среднее домовладение оценивается приблизительно в 82 тысячи долларов. Однако наиболее высокие цены сконцентрированы в развитых странах, главным образом в Северной Америке и Европе.

По оценкам аналитиков, мировая недвижимость – более дорогостоящий актив, чем все акции, облигации и долговые ценные бумаги (их совокупная стоимость составляет 170 трлн долларов).

«Прайм»

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