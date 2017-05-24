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В мире

В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке терактов 24.05.2017 08:00

В лондонском аэропорту Станстед контртеррористическая полиция задержала мужчину по подозрению в планировании поездки в Сирию и подготовке террористических актов.

Об этом сообщает телеканал «Би-би-си» со ссылкой на Скотланд-Ярд.

37-летнего мужчину задержали вечером 23 мая перед вылетом в Турцию. Его доставили в полицейский участок на юге Лондона.

Отмечается, что задержание не связано со взрывом в Манчестере.

В настоящее время правоохранители проводят обыски по двум адресам на севере Лондона.

Ранее СМИ сообщили, что исполнитель теракта в Манчестере ездил в Ливию перед взрывом.

Gazeta.ru

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