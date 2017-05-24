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В мире

В Китае в затопленной шахте погибли шесть шахтеров 24.05.2017 07:00

Шесть шахтеров, которые были заблокированы под землей в результате подтопления угольной шахты в Китае, погибли, еще пятерых удалось спасти, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на спасателей.

ЧП произошло в понедельник поздно вечером на угольной шахте в провинции Шаньси. Сообщалось, что 11 шахтеров были заблокированы под землей.

Спасательная операция завершилась в первые часы среды, пишет агентство.

Китайская горнодобывающая промышленность является одной из самых опасных в мире, ежегодно в забоях гибнут тысячи шахтеров. На этом фоне в последние годы власти ведут активную работу по усилению безопасности.

Так, в начале марта 2015 года государственная администрация Китая по безопасности труда заявила о намерении закрыть 5 тысяч небольших шахт в горнодобывающей отрасли по всей стране, чтобы сократить количество инцидентов со смертельным исходом.

РИА Новости

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