Один из двигателей самолета авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета, все находившиеся на борту эвакуированы, сообщает местный телеканал CBS New York.

По данным телеканала, Boeing 757 готовился к вылету из международного аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Джерси и направлялся в Сан-Франциско.

По данным источников телеканала, на борту находились 124 пассажира и семь членов экипажа. Предположительно, произошло возгорание в двигателе с правой стороны воздушного судна.

Как сообщили в портовом управлении, в настоящее время информации о пострадавших не поступало. Аэропорт временно закрыт.

РИА Новости