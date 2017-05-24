Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв на стадионе в Манчестере могла организовать «группа лиц», передает телеканал BBC.

«Возможно, что есть более широкая группа лиц, ответственных за теракт в Манчестере», — приводятся слова Мэй.

Ранее сообщалось, что уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического.

Напомним, взрыв прогремел в ночь вторник на стадионе «Манчестер-арена» во время концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в основном молодые люди и дети, до 120 человек пострадали.

Теракт совершил 22-летний Салман Абеди, сын иммигрантов из Ливии.

Росбалт