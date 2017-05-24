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В мире

Трамп назвал Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием» 24.05.2017 05:21

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с филиппинским коллегой Родриго Дутерте назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «сумасшедшим с ядерным оружием».

Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что в распоряжении газеты оказалась расшифровка разговора между Трампом и Дутерте, который состоялся 29 апреля.

Трамп выразил «некоторое удовлетворение» неудачными испытания ракет Северной Кореей, отметив, что «все ее ракеты терпят неудачу», и назвал это «хорошей новостью».

Дутерте при этом заявил, что Ким Чен Ын «играет со своими бомбами — своими игрушками» и предположил, что «его ум не хорошо работает, и он может просто сойти с ума».

В свою очередь Трамп заявил, что у США «много огневой мощи», в том числе две атомные подводные лодки, отправленные Пентагоном к Корейскому полуострову.

«Мы не можем позволить безумцу, обладающему ядерным оружием, быть на свободе. У нас много огневой мощи, больше чем у него раз в 20, но мы не хотим ее использовать», — сказал Трамп.

В мае Трамп заявил, что ему не нравится «нанесение красных линий» в отношении КНДР, но он будет «действовать, если придется».

Gazeta.ru

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