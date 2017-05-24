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В мире

Объяснено влияние перца чили на похудение 24.05.2017 04:40

Ученые из США объяснили механизм, благодаря которому употребление красного перца чили способствует борьбе с ожирением.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале mBio, кратко о нем сообщает Американское общество по микробиологии.

Специалисты обнаружили, что содержащийся в перце чили капсаицин, попав в пищеварительную систему человека, снижает число и активность бактерий, продуцирующих липополисахарид. В то же время он стимулирует деятельность полезной для желудка и кишечника микрофлоры.

Специалисты отмечают, что полученные ими данные подтверждают гипотезу, согласно которой употребление перца чили эффективно в борьбе с ожирением, поскольку содержащиеся в нем вещества оказывают благотворное влияние на микрофлору пищеварительной системы.

Ранее ученые из Университета Макмастера (Канада) предложили экспресс-диету, с которой можно одновременно сбросить вес и набрать мышечную массу. Это происходит благодаря употреблению продуктов с высоким содержанием белка. В то же время диета малокалорийна.

Lenta.ru

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