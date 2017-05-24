На Эйфелевой башне в Париже погасят огни в ночь на среду, 24 мая, в память о жертвах теракта на стадионе в Манчестере.

Об этом пишет The International News со ссылкой на заявление мэра французской столицы Анн Идальго.

«Нанеся удар по Манчестеру, террористы хотели атаковать общие ценности: нашу приверженность демократии, свободе, гуманизму и совместному существованию. Перед лицом этой угрозы города должны выступать единым фронтом», — говорится в сообщении.

Также мэр добавила, что «парижане, пережившие такое испытание, остаются на стороне близких погибших».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал теракт в Манчестере атакой на молодость и свободную Европу.

Gazeta.ru