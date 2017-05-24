22 погибших и 59 раненых – спустя сутки после теракта в Манчестере по всей Великобритании проходят акции и поминальные службы, на которые собираются сотни людей.

Теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, стал еще одним зловещим напоминанием о том, что терроризм – это общемировое зло, от которого не застрахована ни одна страна, и поэтому бороться с ним нужно сообща.

На концерт поп-звезды Арианы Гранде пришли в основном дети и тинейджеры. Многие сначала приняли звук взрыва за хлопок разорвавшихся воздушных шаров. Затем в зале началась паника.

Некоторые из тех, кто пришел на концерт, до сих пор считаются пропавшими без вести…

Отчаявшиеся родители создали в Twitter хэштег MissingManchester, посредством которого надеются найти своих детей, которых нет ни среди живых, ни среди погибших. Для помощи им полиция открыла горячую линию.

До сих пор нет известий о 17-летней Хлое Рутерфорд и 19-летнем Лайаме Карри из Саут-Шилдса.

Родные пытаются найти их через MissinginManchester.

Это 29-летний Мартин Хетт.

«Его телефон не отвечает. Мы сходим с ума от беспокойства», - говорит брат Мартина – Дэн.

Эйлид Маклид и Лаура Макинтайр приехали на концерт из острова Барра в Шотландии. Их имена также включены в список пропавших без вести.

«Пожалуйста, пожалуйста, ретвитните. Я ищу мою дочь и ее друга», - пишет отец девушки Майкл Макинтайр.

19-летняя Кортни Бойл и ее отчим Филипп Троне также в числе пропавших без вести.

«Я ищу мою дочь Кортни и мужа Филиппа. Они пропали в манчестерском теракте. Пожалуйста, поделитесь и помогите их найти», - написала мать девушки Дебора Хитчинсон.

«Мы в шоке, но стараемся быть сильными и надеяться на лучшее, на то, что они живы и в безопасности. Мы любим вас, Филипп и Кортни», - сказали журналистам друзья семьи.

Шарлотта Кэмпбелл, мать 15-летней Оливии до последнего верила, что дочь жива и обязательно вернется домой.

«Она так благодарила за то, что я разрешила ей пойти на концерт, - говорит она. - Моя Оливия была большой поклонницей Арианы, и все повторяла: «Спасибо, мамочка» за то, что я позволила ей это».

На «Манчестер-арену» Оливия пошла вместе с другом Адамом, который сейчас находится в больнице. Он потерял девушку в сутолоке.

«Ее телефон отключен. Сейчас ее отец там, возле стадиона. Он ищет ее. Ее ищут много людей. Пожалуйста, если увидите ее, дайте мне знать. Дайте ей свой телефон, пусть она мне позвонит. Пожалуйста. Я хочу только, чтобы она пришла домой», - так мама Оливии говорила еще вчера.

Сегодня она узнала, что ее дочери уже нет в живых…

«Спи спокойно, моя дорогая, любимая, красивая девочка… Ты так рано покинула меня. Теперь на небесах ты будешь петь вместе с ангелами. Продолжай улыбаться, мама тебя очень любит», - написала Шарлотта в соцсети…

«Она была такой смешливой…»

Ей было всего 8 лет. Сэффи Роуз Руссос из Лейленда (Ланкашир) пришла на концерт вместе с мамой и сестрой, которые после теракта были доставлены в разные больницы. Спасти Сэффи врачи не смогли.

Директор начальной школы, в которую ходила Сэффи - Крис Аптон назвал новость о ее гибели «душераздирающей».

«Мы все в шоке. Можно сойти с ума от мысли о том, что твой ребенок идет на концерт, и не вернется оттуда. Мои глубокие соболезнования родным и друзьям.

Знаете, она была такой смешливой и веселой. Улыбка не сходила с ее лица. Мы всегда будем вспоминать ее с теплотой», - сказал Крис Аптон.

Джорджина Салландер, 18 лет. Она была большой поклонницей Арианы и очень гордилась сделанной когда-то совместной фотографией со звездой.

В лицее ее часто так и звали: «Поклонница Арианы». Друзья говорят, что всегда будут помнить эту «добрую и отзывчивую девушку».

... Взрыв в концертном зале «Манчестер-арена» может оказаться самым кровавым терактом в Британии после взрывов июля 2005 года в Лондоне, когда погибли более 50 человек.

Британский премьер Тереза Мэй объявила о повышении уровня террористической угрозы в стране с нынешнего «серьёзного» до максимального «критического», что означает непосредственную угрозу теракта. По словам Мэй, она не хочет, чтобы люди паниковали или чувствовали «излишнюю тревожность», однако повышение уровня угрозы до максимального является «пропорциональным и логичным решением».

Ф.Багирова

Материал подготовлен на основе данных зарубежных СМИ.