Федеральное авиационное управление США (FAA) в понедельник выпустило предупреждение об опасности полетов над территорией Пакистана.

"Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило предупреждение в отношении рисков для гражданской авиации, действующей в Пакистане, особенно на низкой высоте во время прилета и отлета, а также во время пребывания на земле из-за активности боевиков-экстремистов", — говорится в сообщении ведомства.

Предупреждение FAA не запрещает полеты, а лишь уведомляет летчиков об опасности.

Ранее с предупреждением об опасности терактов в Пакистане выступил госдепартамент США, который не рекомендует американским гражданам без необходимости посещать эту страну. Кроме того, по соображениям безопасности ограничена работа дипломатических миссий США в Пакистане.

РИА Новости