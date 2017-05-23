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В мире

Авиационные власти США предупредили об опасности полетов над Пакистаном 23.05.2017 00:48

Федеральное авиационное управление США (FAA) в понедельник выпустило предупреждение об опасности полетов над территорией Пакистана.

"Федеральное авиационное управление США (FAA) выпустило предупреждение в отношении рисков для гражданской авиации, действующей в Пакистане, особенно на низкой высоте во время прилета и отлета, а также во время пребывания на земле из-за активности боевиков-экстремистов", — говорится в сообщении ведомства.

Предупреждение FAA не запрещает полеты, а лишь уведомляет летчиков об опасности.

Ранее с предупреждением об опасности терактов в Пакистане выступил госдепартамент США, который не рекомендует американским гражданам без необходимости посещать эту страну. Кроме того, по соображениям безопасности ограничена работа дипломатических миссий США в Пакистане.

РИА Новости

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