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В мире

Трамп пообещал продолжить укреплять американо-израильские отношения 23.05.2017 00:17

Президент США Дональд Трамп пообещал Израилю углублять дружбу и наращивать поддержку этой стране.

"Наша глубокая и продолжительная дружба будет лишь углубляться и становиться сильнее в предстоящие дни", — заявил Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выступление президента транслировали американские телеканалы.

Президент США сообщил, что его переговоры с руководством Израиля были "очень продуктивными".

Трамп совершает первое зарубежное турне: ранее он посетил Саудовскую Аравию, по завершении визита в Израиль лидер США посетит ПНА, Ватикан и Италию, а также примет участие в саммите НАТО.

РИА Новости

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