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В мире

Российский блогер поплатился за свое неадекватное поведение в Мексике - ВИДЕО - ФОТО 23.05.2017 09:56

Жители мексиканского города Канкун жестоко избили гражданина России Алексея Макеева: они пытались совершить самосуд над мужчиной из-за его неадекватного поведения.

По сообщениям местных СМИ, Макеев не раз оскорблял мексиканцев, нападал на прохожих и выкладывал в сеть экстремистские ролики.

В консульстве России в Мексике подтвердили, что Макеев получил тяжелые ранения и был госпитализирован. При этом в дипломатическом ведомстве отметили, что ранее за подобное поведение Макеева задерживали в России, передает Russian.rt.

Около четырех лет назад на родине он проходил принудительное психиатрическое лечение. Тогда этот человек уже попадал в поле зрения многих российских СМИ — он терроризировал жителей подмосковной Электростали.

В сети опубликовано видео, как толпа в Мексике собралась у дома Макеева. Люди требовали, чтобы он вышел на улицу. Местные СМИ сообщают, что после того, как один из местных жителей получил ранение, остальные набросились на россиянина и стали избивать его ногами и подручными предметами.

При этом новости об избиении Макеева испаноязычные пользователи публикуют в соцсетях с хэштегом #LordNaziRuso («Русский лорд нацистов») — именно этим хэштегом видеоблогер сопровождал свои публикации в сети.

Мексиканские СМИ сообщают, что Макеев вел себя недопустимо по отношению к местным жителям. Он записывал ролики с оскорблениями в адрес мексиканцев. Мужчина также нападал на прохожих, в том числе на женщин и детей. 

Мексиканские блогеры рассказывали в соцсетях об агрессивных действиях россиянина и угрожали ему скорой расправой. Некоторые случаи его неадекватного поведения они записывали на камеру. 

При этом сам Алексей Макеев тоже вел блог на своем YouTube-канале, который не раз закрывали из-за того, что публикации содержали нецензурную лексику и оскорбления. Последние опубликованные видео он снял на крыше своего дома в Мексике на фоне нацистского флага и пентаграмм, а также постеров с рекламой его аккаунтов в соцсетях.

Отметим, что другой блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером 7 февраля. А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. 

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011-го и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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