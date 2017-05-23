США заняли первое место среди стран, жители которых наиболее часто страдают ожирением.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Соответствующий диагноз поставлен 38,2% американцев старше 15 лет. Согласно прогнозам, к 2030 году этот показатель превысит 45%.
Второе место занимает Мексика, где избыточный вес имеют 32,4% населения. Следом идет Новая Зеландия, в которой признаки ожирения обнаружены у 30,7% людей.
При этом наиболее здоровая ситуация сложилась в Японии — здесь лишний вес имеют только 3,7% жителей.
Россия находится в самой середине рейтинга: с проблемами ожирения сталкиваются 19,6% россиян.
РИА Новости