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Стало известно имя смертника, совершившего теракт в Манчестере 23.05.2017 18:44

Телеканал CBS News назвал имя смертника, который устроил теракт на стадионе в Манчестере.

«CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди», — сообщает телеканал в микроблоге в Twitter, передают РИА Новости.

По данным телеканала, Абеди уже попадал в поле зрения британской полиции.

Телеканал NBC News отмечает, что смертник пронес бомбу на стадион в рюкзаке.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала журналистам, что полиция знает, кто совершил теракт, однако на сто процентов личность смертника не подтверждена.

В рамках расследования взрыва на "Манчестер-арене" задержан один человек. Его имя силовики пока не раскрывают, известно лишь, что задержанному 23 года.

Теракт произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

1news.az

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