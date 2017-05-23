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В мире

Минюст США заявил об американце, который хотел передать РФ секретные данные 23.05.2017 06:10

Житель Калифорнии признался в том, что хотел продать секретные спутниковые снимки российской разведке, сообщает минюст США.

По данным следствия, 49-летний Грегори Джастис, работавший по контракту с минобороны США, украл со своего места работы "секретную информацию со спутников", чтобы продать ее человеку, которого он считал "российским разведчиком". На самом деле под видом такого "разведчика" выступал агент ФБР "под прикрытием".

Как отмечает минюст США, Джастис общался с агентом с февраля по июль 2016 года и хотел получить за снимки "тысячи долларов наличными". Более того, по данным ведомства, обвиняемый даже предлагал "разведчику" посетить секретное предприятие, где производились "космические аппараты военного назначения".

В итоге Джастиса задержали в июле прошлого года. Теперь ему грозит до 35 лет лишения свободы. Вынесение приговора намечено на 18 сентября.

РИА Новости

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