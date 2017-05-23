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В мире

В Венесуэле во время протестов сожгли дом Уго Чавеса 23.05.2017 05:14

Дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса в городке Сабанета штата Баринас сожжен в понедельник в ходе протестов, сообщает портал Nacional.

По данным издания, это было сделано в ответ на убийство в Баринасе национальной боливарианской гвардией молодого человека, в которого попала пуля. По другим данным, строение было не сожжено, а полностью разграблено. Официальных комментариев, подтверждения или опровержения этой информации пока нет, однако в социальных сетях появились десятки сообщений и фотографий на эту тему.

Также протестующие якобы сумели захватить здание командования национальной боливарианской гвардии в Баринасе и поджечь офис правящей Единой социалистической партии Венесуэлы и представительство национального избирательного совета станы.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов приближается к 50.

РИА Новости

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