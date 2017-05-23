Президент США Дональд Трамп назвал организаторов взрыва в Манчестере «зловещими лузерами».

«Я не буду называть их чудовищами, потому что им понравится такой ярлык. Я называю их лузерами», - сказал американский президент во время своего визита в Вифлеем.

Президент Трамп также упомянул «зловещую идеологию, которая должны быть полностью уничтожена», передают Би-би-си.

«Наше общество не может принять продолжение этого кровопролития», - сказал он во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Мировые лидеры выражают свои соболезнования и чувства солидарности с народом Британии после взрыва бомбы в понедельник вечером на концерте в Манчестере.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал жителей Франции быть бдительными: «Перед нами вновь самая трусливая форма терроризма, и мишенью, как и в Париже год тому назад, оказался концертный зал».

Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил свои соболезнования и вскоре обсудит ситуацию с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сказал, что этот взрыв напомнил жителям города о нападении на их город в 2016 году, когда экстремист направил грузовик на толпу, в результате чего погибли более 80 человек.

В интервью телеканалу France Info Эстрози сказал, что подозревает, что взрыв в Манчестере был организован исламистами, и призвал «вести борьбу против этой пятой колонны, которая, как осьминог, продвигается по подземным сетям».

1news.az