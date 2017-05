В Манчестере полиция эвакуировала торговый центр Arndale в центре Манчестера.

Как сообщает «Би-би-си», уже после того, как десятки людей покинули здание, внутри раздался хлопок. Однако что именно произошло там, неизвестно.

We are getting reports that police are evacuating the area around Manchester Arndale and are advising people to leave. More to follow. pic.twitter.com/j9a7KlgaMv