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В мире

Трамп пообещал Махмуду Аббасу «сделать все» для установления мира между израильтянами и палестинцами 23.05.2017 15:52

Президент США Дональд Трамп по завершении визита в Израиль встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом. 

Встреча прошла в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Anadolu, во встрече также приняли участие премьер-министр Палестины Рами аль-Хамдаллах.

Накануне Махмуд Аббас заявил о решимости урегулировать палестино-израильский конфликт. 

В то же время, как сообщает BBC Türkçe, Дональд Трамп поблагодарил Аббаса за готовность участвовать в борьбе с терроризмом.

Он заявил, что «сделает все» для того, чтобы между израильтянами и палестинцами установился мир, и что самой сложной задачей является именно организация прямых переговоров между ними.

Ф.Багирова

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