Президент США Дональд Трамп по завершении визита в Израиль встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом.

Встреча прошла в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Anadolu, во встрече также приняли участие премьер-министр Палестины Рами аль-Хамдаллах.

Накануне Махмуд Аббас заявил о решимости урегулировать палестино-израильский конфликт.

В то же время, как сообщает BBC Türkçe, Дональд Трамп поблагодарил Аббаса за готовность участвовать в борьбе с терроризмом.

Он заявил, что «сделает все» для того, чтобы между израильтянами и палестинцами установился мир, и что самой сложной задачей является именно организация прямых переговоров между ними.

Ф.Багирова