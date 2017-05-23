Президент Бразилии Мишел Темер, против которого начато расследование, заявил, что покинет свой пост, только если его вынудят это сделать.

Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы президент якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения.

"Я не уйду в отставку. Если они хотят, пусть заставят меня, потому что, если я уйду в отставку, это будет признание вины", — сказал Темер в интервью газете Folha de Sao Paulo. Он также заявил, что намерен остаться на посту до декабря 2018 года, чтобы продолжить проведение реформ.

В случае импичмента Темера пост временного исполняющего обязанности главы государства на срок до 90 дней должен занять глава палаты депутатов бразильского парламента, после чего должны состояться выборы президента, причем не прямые, а через голосование парламентариев. Всенародные выборы президента страны намечены на 2018 год.

Темер возглавил страну после импичмента в 2015 году Дилмы Роуссефф, которую обвиняли в причастности к нарушениям налогового законодательства и использованию госсредств для финансирования своего переизбрания в 2014 году.

РИА Новости