Британская компания Inventid представила лампу на солнечных батареях, назвав ее самой доступной в мире.

Лампа SM100, которая помещается на ладони, способна работать до восьми часов при полном заряде батареи. Она была разработана совместно с китайским производителем Yingli и продается в странах Африки за 5 долларов.

Лампу также можно использовать как налобный фонарь - для этого в комплекте есть специальная резинка. Также ее можно прикрепить к велосипеду.

Светильник уже был протестирован в ходе испытаний, в которых приняли участие 9000 семей из трех стран Африки - Малави, Уганды и Зимбабве.

"Мы собрали информацию о распорядке жизни этих семей, планировке их жилищ и условиях жизни", - говорит один из основателей компании Inventid Генри Джеймс.

По его словам, создатели лампы также учли пожелания и ожидания местных жителей. "Мы говорим о тех регионах, где люди живут на 350 долларов в год", - отметил Джеймс.

В настоящее время для 600 млн жителей Африки, которые живут без электричества, единственным источником искусственного освещения остаются керосиновые лампы.

Однако не все жители могут позволить себе покупку керосина, у многих семей на топливо уходит до четверти всего дохода.

Кроме того, при использовании керосиновых ламп есть угроза возникновения пожаров.

BBC Russian