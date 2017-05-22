3 мая на 52-м году жизни в Ашхабаде скончался заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Батыр Эрешов.

Как сообщают источники «Хроники Туркменистана», причиной смерти вице-премьера стало самоубийство. Эрешов повесился.

Батыр Эрешов курировал промышленность. Предполагается, что он мог стать фигурантом одного из дел, заведенных в ходе антикоррупционной кампании, которая развернулась в Туркменистане. Его сын был арестован в конце апреля.

Батыр Эрешов похоронен на родовом кладбище в Бухарском вилаяте Узбекистана.

А.А.