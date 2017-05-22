USD1.7023
EUR1.9047
RUB0.0300
Brent53.97
WTI50.68
Золото2 131.28
S&P 500 Index2 381.73
Nikkei 22519 678.28
В мире

Нетаньяху: Израиль и США способны вместе справиться с иранской угрозой 22.05.2017 23:00

Израиль и США вместе способны остановить иранскую экспансию на Ближнем Востоке и не дать ему получить ядерное оружие, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Он сказал, что в Израиле ценят изменение подходов Соединенных Штатов по сравнению со временами Барака Обамы, когда была заключена критикуемая Нетаньяху и Трампом атомная сделка с Ираном.

"Я уверен, что вместе мы сможем остановить иранский марш агрессии и террора в этом регионе и сорвать планы Ирана стать державой, обладающей ядерным оружием", — сказал премьер-министра.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.

РИА Новости

201количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Провал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТОМилые бранятся. Мелания отшвырнула руку Трампа во время официального визита - ВИДЕОИзвестные азербайджанские исполнители выиграли грин-карту – ФОТОВ Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой - ВИДЕОЗинедин Зидан: «Это самый счастливый день в моей жизни»Мерьем Узерли «зажигает» с Уиллом Смитом и другими мировыми звездами на приватных вечеринках в Каннах – ФОТОВице-премьер Туркменистана совершил самоубийствоМиллиардер Фархад Ахмедов: Моя бывшая жена творила непотребство рядом с детьми, когда им было пять-семь летНародная артистка Кенуль Хасиева: «После публикаций в СМИ о том, что я больна раком кожи, маме стало плохо…» - ФОТОТигран II: скиф, правивший в скифском царстве…

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 мая00:17 Трамп пообещал продолжить укреплять американо-израильские отношения22 мая23:46 Посол Турции назвал решение США поставлять оружие курдам ошибкой23:15 «Standard & Poor’s» сохранил рейтинг SOCAR23:00 Нетаньяху: Израиль и США способны вместе справиться с иранской угрозой22:36 Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД ОАЭ22:06 В Турции пациенту сделали уши из ребра его матери – ФОТО21:45 Состоялось публичное чтение романа скандально известного автора – ФОТО21:30 Турция выразила протест США21:13 Умер известный спортивный телекомментатор20:54 Ибрагим Гулиев награжден орденом «Шохрат»20:46 Элин Сулейманов: Азербайджан – это партнер США в стратегическом регионе20:29 Так в Британии полиция задерживает несогласных – ВИДЕО20:12 Президент Азербайджана принял делегацию ОАЭ - ФОТО19:58 Главы стран НАТО обсудят в Брюсселе вопрос расширения альянса19:37 Стали известны имена братьев, погибших при пожаре - ФОТО - ОБНОВЛЕНО