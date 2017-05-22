Израиль и США вместе способны остановить иранскую экспансию на Ближнем Востоке и не дать ему получить ядерное оружие, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Он сказал, что в Израиле ценят изменение подходов Соединенных Штатов по сравнению со временами Барака Обамы, когда была заключена критикуемая Нетаньяху и Трампом атомная сделка с Ираном.

"Я уверен, что вместе мы сможем остановить иранский марш агрессии и террора в этом регионе и сорвать планы Ирана стать державой, обладающей ядерным оружием", — сказал премьер-министра.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.

РИА Новости