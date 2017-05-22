В сети опубликовали видео со змеей, пьющей воду.

Как пишет Daily Mail, этот случай произошел в пустыне Саудовской Аравии. На видео видно, как змея жадно выпивает воду, а когда она закончилась, пресмыкающееся уползло прочь.

Издание отмечает, что температура в пустыне Руб-эль-Хали, где, предположительно, и произошла встреча змеи с человеком, в среднем составляет 40-50 градусов по Цельсию.

Ранее подобный случай произошел в Индии с королевской коброй, которая приползла к населенному пункту из-за нехватки воды.

РИА Новости