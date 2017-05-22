Турция выразила протест США

Посол США в Анкаре вызван в турецкий МИД.

Дипломату в устной и письменной форме выражен протест в связи с инцидентом у посольства Турции в США, произошедшим во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон, сообщает Anadolu.

Также послу указано на неприемлемость агрессивных и далеких от профессионализма действий сотрудников сил безопасности США в отношении охраны главы МИД Турции, противоречащих дипломатическим правилам и принятым нормам.

Анкара официально потребовала у властей США расследовать инцидент и выступить с соответствующим заявлением по этому поводу.

Ф.Багирова