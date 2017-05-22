Газета The Guardian ознакомилась с попавшими в сеть правилами для модераторов социальной сети Facebook.

В документах, которые изучило издание, раскрывается, как соцсеть пытается бороться с такими проблемами как разжигание ненависти, расизм и терроризм.

В частности, модераторам необходимо как можно быстрее удалять посты, где содержится прямая и осуществимая угроза конкретным лицам. Например, призывы «Застрелить Трампа» должны быть удалены, так как Дональд Трамп является главой государства и находится в защищённой категории.

При этом видеозаписи с изображением насильственной смерти помечаются как «тревожные», но не всегда удаляются, так как они могут помочь в диагностировании психического заболевания.

Отмечается, что любой пользователь Facebook, число последователей которого превышает 100 тыс. признаётся общественным деятелем, что лишает его той защиты, которая есть у обычных пользователей.

По данным издания, иногда у модераторов есть лишь десять секунд на принятие решения.

Один из источников газеты заявил, что Facebook всё труднее держать под контролем публикации в соцсети, так как она становится слишком большой и быстрой.

Ранее сообщалось, что компания Facebook рассчитывает запустить собственные телешоу в июне.

RT