В городе Рексем на севере Уэльса был задержан неизвестный мужчина, протестовавший против визита британского премьера Терезы Мэй.

Молодой человек протестовал в связи с инициативой Мэй отменить запрет на лисью охоту, сообщает Би-би-си. Премьер выступает за то, чтобы эта практика была вновь узаконена.

Задержание произошло после того, как протестующий заявил, что готов убить Терезу Мэй, которая прибыла в Уэльс в рамках избирательной кампании перед парламентскими выборами в этой части Королевства.

Пока несколько сотрудников полиции пытаются дотащить молодого человека до машины, он цепляется за их руки и ноги, всячески затрудняя передвижение. Сторонники протестующего несколько раз говорили полиции, что он не сделал ничего плохого. Однако молодого человека все же сажают в полицейскую машину.

Инициатива британского премьера Терезы Мэй вновь легализовать охоту на лис в стране вызвала недовольство части общества, которая считает охоту актом жестокого обращения с животными. Также активисты заявляют, что охота на лис грозит пагубными экологическими последствиями для региона.