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В мире

Пекин попросил у США 100 дней на «усмирение» КНДР 22.05.2017 07:00

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в США попросил американского президента Дональда Трампа не предпринимать жестких действий против КНДР в течение 100 дней, пишет японское издание The Asahi Shimbun со ссылкой на японские и американские источники.

Отмечается, что за эти 100 дней КНР должна оказать свои рычаги давления на Пхеньян, с целью добиться смягчения агрессивной политики Северной Кореи.

Трамп пообещал ввести санкции против китайских компаний, сотрудничающих с КНДР, если Пекин не примет жестких мер в указанный срок.

Период в 100 дней истекает в июле, на который приходится саммит G 20 в Германии, где возможна новая встреча Си Цзиньпина и Трампа.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил денуклеаризацию Корейского полуострова.

Gazeta.ru

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