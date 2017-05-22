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В мире

КНДР назвала успешным запуск баллистической ракеты 22.05.2017 05:42

Северная Корея объявила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

Как сообщает агентство, речь идет о пуске ракеты типа "Пуккыксон-2". Лидер КНДР Ким Чен Ын лично контролировал процесс запуска.

"Он одобрил серийное производство этой ракеты", — добавляет агентство.

Запуск ракеты был осуществлен в воскресенье. Как уточняют военные, ракета упала в Японское море недалеко от побережья Корейского полуострова, достигнув максимальной высоты в 560 километров.

РИА Новости

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