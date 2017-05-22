Северная Корея объявила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
Как сообщает агентство, речь идет о пуске ракеты типа "Пуккыксон-2". Лидер КНДР Ким Чен Ын лично контролировал процесс запуска.
"Он одобрил серийное производство этой ракеты", — добавляет агентство.
Запуск ракеты был осуществлен в воскресенье. Как уточняют военные, ракета упала в Японское море недалеко от побережья Корейского полуострова, достигнув максимальной высоты в 560 километров.