Медведев встретится с Эрдоганом и обсудит отношения России и Турции

КНДР назвала успешным запуск баллистической ракеты

В Алжире разбился военный вертолет, погибли три пилота



Военный вертолет алжирского ВМФ потерпел крушение в воскресенье вечером к югу от столицы страны, трое находящихся на его борту пилотов погибли

Еврогруппа обсудит финансирование Греции

Трамп посетит Израиль и Палестину, обещая привести их к миру

15 мирных жителей погибли от удара ВВС коалиции в Сирии, - СМИ



15 мирных жителей погибли в результате удара ВВС антитеррористической коалиции под эгидой США в Сирии

В Венгрии устроили акцию протеста против закона об образовании