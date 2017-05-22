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В мире

Еврогруппа обсудит финансирование Греции 22.05.2017 04:15

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в понедельник вновь обсудит ситуацию с выделением Греции кредитов международной финансовой поддержки.

Фонды еврозоны и Международный валютный фонд кредитуют Грецию, которая входит в валютный блок, во избежание ее дефолта уже с 2010 года. Сейчас идет третья программа поддержки, стартовавшая в 2015 году, ее объем — более 80 миллиардов евро. Программа, по ее задумке, должна завершиться в середине 2018 года, но две предыдущие программы приходилось, так или иначе, дополнять новыми мерами помощи.

Сейчас, в рамках третьего пакета, кредиты выделяет лишь Европейский механизм стабильности (ESM). В еврозоне ждут, что к кредитованию вновь подключится и МВФ. Не исключено, что это может произойти уже к июлю.

Греции необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиардов евро.

Так называемые институты или представители кредиторов — Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ и ESM — регулярно проводят оценки состояния экономики Греции, а также выполнения ее властями условий программы кредитования. Эти условия включают, в частности, требования проведения болезненных реформ. Выполнение условий открывает путь для перечисления траншей кредитов.

Последняя, вторая оценка ситуации в Греции затянулась на несколько месяцев и, наконец, в начале мая институты и власти Греции смогли заключить предварительное соглашение о реформах.

После этого парламент Греции принял закон, закрепляющий договоренность с кредиторами. Он, в частности, предусматривает сокращение на 18% пенсий с 2019 года, снижение зарплат, урезание социальных пособий и повышение налогов, коллективные увольнения трудящихся, определяет их порядок и меры контроля, также планируются реформа в сфере энергетики, приватизация предприятий и определяется среднесрочная финансовая стратегия на 2018-2021 годы.

Решение о том, выполнила ли Греция все условия программы помощи, и могут ли ей быть перечислены деньги, принимает как раз Еврогруппа.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, который принимает участие в заседаниях Еврогруппы, на выходных заявил, что соглашение между Афинами и кредиторами может быть достигнуто на встрече министров финансов в понедельник. По его словам, Греция выполнила свои обязательства в рамках программы, теперь дело за партнерами страны.

Однако высокопоставленный чиновник в ЕС, знакомый с ходом обсуждения вопроса, рассказал журналистам на прошлой неделе, что в этот раз для выделения порции кредита Греции, помимо выполнения ею своих обязательств, потребуется еще и решение вопроса по ее госдолгу. Представитель пресс-службы Еврокомиссии говорил, что необходимо будет обсудить стратегию, обеспечивающую устойчивость этого долга в будущем.

Источник также рассказал, что для перечисления транша нужно будет дождаться, когда МВФ примет решение присоединиться к кредитованию Греции. Именно МВФ выставлял условие о том, что сможет возобновить кредиты лишь, если будет уверен в устойчивости госдолга страны.

Источник не исключал при этом, что решение о перечислении транша может поступить в июне, то есть до того как Греции понадобиться выплачивать долги в июле.

РИА Новости

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