Президент США Дональд Трамп начинает двухдневный визит в Израиль и Палестину, обещая привести их к миру, но, не объясняя, как он рассчитывает преуспеть в предприятии, оказавшемся не под силу его предшественникам.

Местные лидеры готовят американскому гостю, вписавшему Иерусалим и Вифлеем в программу своего первого зарубежного турне, пышную встречу, называют визит "историческим", однако не берутся судить, будет ли он наполнен конкретикой.

"Я собираюсь говорить с президентом Трампом о том, как еще больше укрепить наш важнейший и прочнейший альянс с Соединенными Штатами. Мы укрепим связи в области безопасности, которые крепнут день ото дня, и также обсудим пути продвижения к миру", — сказал на воскресном заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Вскоре после избрания Трамп объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, что пытались, но не смогли сделать предыдущие хозяева Белого дома.

"Я думаю, что есть большая возможность заключить сделку… Я люблю народ Израиля, я очень упорно работаю над тем, чтобы в конце концов израильтяне и палестинцы обрели мир. Надеюсь, что это может произойти гораздо раньше, чем кто-либо прогнозировал", — сказал президент в опубликованном в воскресенье интервью крупнейшей израильской газете "Исраэль ха-Йом".

Трамп уже принимал в Вашингтоне Нетаньяху и палестинского лидера Махмуда Аббаса. Каждый из них объявил о готовности поддержать новые американские мирные инициативы, но их детали до сих пор не известны даже в общих чертах. Будут ли они конкретизированы в ходе предстоящего визита — об этом гадают израильские политики и пресса, склоняясь к тому, что этого, скорее всего, пока не произойдет.

"Еще не ясно, будет ли этот визит наполнен какой-то конкретикой, закончится ли он какими-то практическими шагами", — написал министр обороны Израиля Авигдор Либерман в социальной сети Facebook.

Газета "Гаарец" со ссылкой на неназванные источники в Белом доме пишет, что визит Трампа не имеет своей целью перезапуск палестино-израильских мирных переговоров, которые остаются замороженными с 2014 года. "Мы не считаем, что пришло время устроить встречу лидеров или провести трехсторонние переговоры. Просто еще слишком рано", — приводит издание слова источников.

По данным "Гаарец", Трамп ограничится тем, что призовет Нетаньяху и Аббаса "принять меры к укреплению доверия с целью создать подходящую обстановку для возобновления мирных переговоров". Источники газеты пояснили, что Трамп напомнит Нетаньяху о необходимости ограничения поселенческого строительства на оккупированных территориях и улучшения состояния палестинской экономики. Во время встречи с Аббасом американский президент вновь призовет палестинцев воздержаться от "агрессивного подстрекательства" по отношению к Израилю.

Трампу, который прилетит из Саудовской Аравии — первого пункта зарубежного турне, готовят торжественный прием с 80-метровой красной дорожкой в Тель-Авивском международном аэропорту, куда Нетаньяху велел приехать всем членам правительства. С "борта номер один" американский гость пересядет на вертолет и отправится в Иерусалим, где его ждут встречи с Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином. Ожидается, что он посетит Храм гроба Господня и Стену плача — главные святыни христианства и иудаизма в историческом центре города.

Это будет первый визит действующего президента США к Стене плача — фрагменту разрушенного в древности иудейского храма. Израильская пресса гадает, придет ли он туда один или в сопровождении Нетаньяху, и пишет, что против второго варианта у американской стороны есть возражения. Старый город с его святынями находится в той части Иерусалима, которую мировое сообщество относит к спорным территориям, а палестинцы хотели бы видеть столицей собственного государства.

На утро вторника планируется краткий визит Трампа в Вифлеем для встречи с Аббасом. В тот же день Трамп почтит память шести миллионов жертв Холокоста, посетив иерусалимский мемориал "Яд ва-Шем". Перед отъездом он произнесет речь. Местом выступления выбран музей Израиля, хотя ранее рассматривался вариант Масады — развалин крепости на горе над Мертвом море, где иудейские повстанцы сдерживали натиск римских легионеров.

Как пишет "Гаарец", Трамп собирается посвятить свой визит в Израиль "восстановлению и улучшению" американо-израильских отношений, которые в течение восьми лет президентства Барака Обамы переживали "сложный период" и были омрачены разногласиями в подходах к урегулированию с палестинцами, проблеме иранского атома и взаимными обвинениями в попытках повлиять на предпочтения избирателей в электоральные периоды в обеих странах.

"У нас хорошее начало, и мы хотим показать народу Израиля, что этот союз возвращается на верный путь", — заключили источники газеты.

Тем не менее в своих подходах к ближневосточному конфликту Трамп демонстрирует гораздо больше преемственности, чем надеялись израильские правые. Многие в правящем лагере поначалу видели в его избрании карт-бланш на беспрепятственное развитие сети еврейских поселений, аннексию части Западного берега реки Иордан и официальную денонсацию курса на "бигосударственное" урегулирование ближневосточного конфликта, предполагающее прекращение оккупации и создание независимой Палестины.

РИА Новости