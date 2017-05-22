15 мирных жителей погибли в результате удара ВВС антитеррористической коалиции под эгидой США в Сирии. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что удар был нанесен по селению Кадейран, расположенного к западу от города Ракка в 520 километрах от Дамаска.

Ранее, в понедельник, 15 мая 2017 года, в результате налета авиации США и их союзников к востоку от Ракки погибли еще 22 мирных жителя.

Напоминаем, что ВВС антитеррористической коалиции поддерживают с воздуха арабо-курдские формирования "Сил демократической Сирии", ведущие наступление на город Ракка в Сирии. Операция, называющаяся "Гнев Евфрата", направлена на уничтожение главного плацдарма боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" в Сирии. Операция началась в ноябре 2016 года. В ней задействованы 30 тысяч бойцов.

Кроме воздушного прикрытия в военных действиях участвуют морпехи США и силы спецназа, переброшенные на северо-восток Сирии из соседнего Ирака.

Ren.tv