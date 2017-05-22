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В мире

В Венгрии устроили акцию протеста против закона об образовании 22.05.2017 01:40

Порядка десяти тысяч человек вышли в воскресенье на улицы столицы Венгрии Будапешта с акцией протеста против ряда законов, в том числе закона об образовании, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Ранее президент Венгрии Янош Адер подписал новый закон об образовании, поправки к которому позволят закрыть Центрально-Европейский университет (CEU), принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса. Премьер-министр Виктор Орбан сообщал о нарушениях в работе университета, однако в учебном заведении опровергают эти обвинения.

Как сообщает агентство, протестующие с флагами Евросоюза прошли в сторону здания парламента в сопровождении полицейских автомобилей, скандируя "Демократия, свободу Венгрии!"

Центрально-Европейский университет был открыт в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса с целью развития открытого общества и демократии в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.

Фонды Сороса ранее неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" в Украине в 2004 году и "евромайдан". Нынешний украинский президент Петр Порошенко вручил Соросу орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства".

РИА Новости

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