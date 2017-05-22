Речь президента США Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде усыпила американского министра торговли Уилбура Росса.

Росс сидел в одном ряду с дочерью президента Иванкой, сообщают Vesti.ru.

В то время, когда президент США говорил о важности торговли, министр торговли задремал. При этом Росс был в наушниках, хотя слушал речь выступающего по-английски президента.

Главная цель визита президента США Трампа в Саудовскую Аравию – борьба с терроризмом, пояснил ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он назвал визит Трампа в Эр-Рияд историческим.

В ответ король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещал «бороться с силами зла».

Кроме того, были заключены соглашения о поставках оружия арабским монархиям, а ОАЭ передаст 100 миллионов долларов фонду Иванки Трамп по поддержке бизнеса женщин на Ближнем Востоке.

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А.А.