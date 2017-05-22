USD1.7023
EUR1.9047
RUB0.0300
Brent53.97
WTI50.68
Золото2 131.28
S&P 500 Index2 381.73
Nikkei 22519 678.28
В мире

Министр торговли США заснул во время речи Трампа в Саудовской Аравии – ВИДЕО 22.05.2017 13:00

Речь президента США Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде усыпила американского министра торговли Уилбура Росса.

Росс сидел в одном ряду с дочерью президента Иванкой, сообщают Vesti.ru.

В то время, когда президент США говорил о важности торговли, министр торговли задремал. При этом Росс был в наушниках, хотя слушал речь выступающего по-английски президента.

Главная цель визита президента США Трампа в Саудовскую Аравию – борьба с терроризмом, пояснил ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон. Он назвал визит Трампа в Эр-Рияд историческим.

В ответ король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пообещал «бороться с силами зла».

Кроме того, были заключены соглашения о поставках оружия арабским монархиям, а ОАЭ передаст 100 миллионов долларов фонду Иванки Трамп по поддержке бизнеса женщин на Ближнем Востоке.

Читайте по теме:

Трамп провел встречу с Назарбаевым

Трампу в Саудовской Аравии вручили орден короля Абдель Азиза

Трамп станцевал с королём Саудовской Аравии арабский танец с мечами - ВИДЕО

А.А.

376количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В Канаде морской лев схватил ребенка и утащил под воду - ВИДЕО«Исламиада»: сборная Азербайджана по футболу завоевала золотые медали! – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОЗинедин Зидан: «Это самый счастливый день в моей жизни»Известные азербайджанские исполнители выиграли грин-карту – ФОТО«Исламиада»: Все в медалях. Девушки выиграли 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу на турнире по борьбе – ОБНОВЛЕНОВ Саудовской Аравии страдающую от жажды змею напоили водой - ВИДЕОИтальянка подала в суд на соседку из-за кота, который вел двойную жизньПровал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТОМерьем Узерли «зажигает» с Уиллом Смитом и другими мировыми звездами на приватных вечеринках в Каннах – ФОТОКарьера великих игроков. Филип Лам и Хаби Алонсо сыграли последний матч – ФОТО – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

22 мая13:40 23 мая в Баку и на Абшероне без осадков13:32 В Стамбуле снесли ночной клуб Reina, где террорист в новогоднюю ночь расстрелял посетителей – ФОТО – ВИДЕО13:24 Эмин Амруллаев: «Если родитель, как минимум, 30 минут времени уделит учебе своего чада, это повысит успеваемость на 15%»13:16 Ликвидированы незаконные пассажироперевозки на трассе Баку-Сумгайыт13:08 Армения намерена развивать военно-техническое сотрудничество с Индией13:00 Министр торговли США заснул во время речи Трампа в Саудовской Аравии – ВИДЕО12:52 Тигран II: скиф, правивший в скифском царстве…12:44 Провал Фахрии Эвджен в Каннах – ФОТО12:36 Определились победители Кубка Республики по боулингу12:33 Вице-премьер Туркменистана совершил самоубийство12:31 Поднятый в Ереване британцами флаг ЛГБТ взбесил армян – ФОТО12:28 Руслан Абышов: «Медаль Исламских игр займет особое место в моей карьере»12:20 Президент Азербайджана принял делегацию Европарламента - ФОТО12:12 Bank of Baku совершенствует услугу «Интернет-банкинг» с помощью новых функций12:04 Дорожная полиция Баку прокомментировала информацию о продаже наклеек для движения по «Полосам Исламских игр»