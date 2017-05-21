Государственный флаг Сирии поднят на центральной площади квартала Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

В воскресенье Хомс покинула последняя группа боевиков и члены их семей, после чего третий по величине город Сирии полностью перешел под контроль правительственных сил.

Торжественная церемония поднятия флага проходит при участии губернатора провинции Хомс Талала Барази.

На центральной площади играет музыка, включено освещение. Сотни людей из Хомса и сами жители квартала Аль-Ваэр поздравляют друг друга с освобождением и скандируют патриотические лозунги.

Всего за 11 этапов Аль-Ваэр покинули около 17 тысяч человек, в том числе более трех с половиной тысяч боевиков.

РИА Новости