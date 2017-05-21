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В мире

Президент Южной Кореи объявил имена новых членов правительства 21.05.2017 11:23

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил имена новых главы МИД, министра финансов и первого советника по вопросам безопасности, передает агентство Рейтер.

Согласно решению президента, озвученному на пресс-конференции в воскресенье, новым министром финансов и заместителем премьер-министра стал Ким Дон Ён. На пост главы МИД была назначена бывшая помощница генерального секретаря ООН Кан Гён Хва.

Советником президента по национальной безопасности стал главный советник предвыборного штаба Муна по вопросам внешней политики Чон Ый Ён.

РИА Новости

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