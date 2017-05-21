Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов сотрудничать с Италией и другими странами-членами ЕС по вопросу реформирования Европы, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Макрон примет премьер-министра Италии Паоло Джентилони в Елисейском дворце в воскресенье.

Макрон перед ужином с Джентилони заявил, что готов сотрудничать со своими партнерами, в частности с Германией и Италией по вопросу реформирования Европы. Также Макрон отметил, что Европа не услышала заблаговременно "крик о помощи" Италии в связи с миграционным кризисом.

В свою очередь Джентилони выразил пожелание относительно единой европейской политики в отношении мигрантов.

Кроме того, Макрон и Джентилони обсудили экономические вопросы. Президент Франции подчеркнул, что готов работать над созданием "общего бюджетного потенциала" для еврозоны.

По итогам прошедших во Франции выборов президента новым главой государства стал Макрон. Официально он вступил в полномочия 14 мая, сменив на посту Франсуа Олланда.

Джентилони стал первым лидером зарубежного государства, которого Макрон принимает в Елисейском дворце после вступления в должность.

РИА Новости