Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после атаки группировок на авиабазу в Ливии призвал стороны конфликта восстановить порядок.

Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА «Новости».

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен военной эскалацией на авиабазе Брак-аш-Шати на юге Ливии и призывает все стороны проявить сдержанность и восстановить порядок», — сказано в распространенном заявлении.

Также во всемирной организации выразили обеспокоенность в связи с информацией о гибели мирных жителей, отметив, что это «в случае подтверждения может являться военным преступлением».

Гуттереш отметил, что ситуация в области безопасности в Ливии только напоминает о том, что военного решения конфликта быть не может. Он призвал всех ключевых игроков в стране включиться в политический диалог и конструктивно работать.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на авиабазу в городе Брак-аш-Шати в Ливии погибли 140 человек.

Gazeta.ru