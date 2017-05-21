Совет Безопасности ООН во вторник проведет экстренные консультации в связи с очередным ракетным пуском КНДР, сообщил источник во всемирной организации.

По словам собеседника агентства, проведение встречи запросили США, Япония и Южная Корея.

КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

РИА Новости